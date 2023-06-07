حملات لمكافحة الإدمان على شواطئ مصيف بلطيم

شهدت مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، فاعليات لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على شواطئ المصيف، تضمنت حملات التوعية بالتعريف بمخاطر التدخين والتعاطئ، وتصحيح عدد من المفاهيم، إضافة لتوفير العلاج المجاني، بمتابعة هيثم عطية، رئيس مدينة المصيف، وإشراف الدكتور سلام العربي، مشرف الصندوق بالمحافظة.

وأشار الدكتور سلام العربي، مشرف الصندوق بالمحافظة، أن الصندوق ينظم العديد من الفاعليات بالأحياء والأسواق والمدن والقرى، لتوعية المواطنين بخطورة المواد المخدرة، والتعاطي، وتصحيح المعلومات المغلوطة، لدى بعض المواطنين، وتعريفهم برقم الخط الساخن 16023، مؤكدا أن رحلة العلاج بالمجان وفي سرية تامة.

وتتم توعية المصيفين، بخطورة الإدمان، وتقديم وتوجيه مرضى الإدمان إلى مراكز صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي للعلاج بالمجان وفي سرية تامة من خلال 30 مركزا علاجيا على مستوى الجمهورية.