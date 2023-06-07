أسعار الغاز الطبيعي بأوروبا تشهد حالة من التقلب

شهدت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا حالة من التقلب، اقتربت من تسجيل 25 يورو لكل ميجاوات/ساعة.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء، بتأرجح آداء العقد المعياري بين تسجيل مكاسب وخسائر صغيرة اليوم الأربعاء، بعد أن شهد الأسبوع بداية متقلبة، ارتفعت خلالها الأسعار بنسبة تزيد على 20%، قبل أن تنهار هبوطا بنسبة حوالي 13% خلال يومين.

وتأتي حالة عدم اليقين في السوق، مدفوعة بتساؤلات بشأن احتمال زيادة الطلب خلال النصف الثاني من العام، عندما تبدأ الدول، من ألمانيا وحتى الصين، في الاستعداد لموسم التدفئة القادم.

من ناحية أخرى، سيظل مصنع "هامرفست" للغاز الطبيعي المسال في النرويج، والذي يعد موردا رئيسيا لباقي أنحاء أوروبا، مغلقا لمدة أسبوع أطول من الفترة التي كانت متوقعة في البداية، بينما يؤدي ارتفاع درجات الحرارة في أنحاء القارة إلى زيادة الطلب على الوقود لتلبية احتياجات التبريد.

ومن المتوقع أن يستمر طقس أكثر دفئا من المعتاد، في السيطرة على معظم شهر يونيو.