نانسي عجرم تعلن غنائها لأول مرة في إندونسيا نوفمبر المقبل

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أعلنت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، إقامتها لحفل غنائي في إندونسيا لأول مرة في مسيرتها الفنية، يوم 5 نوفمبر المقبل.

وكتبت عجرم منشورا تقول فيه: "إندونسيا.. وأخيرا أقدم إليكم لأول مرة.. متشوقة لرؤيتكم جميعا".

ونشرت صورة البوستر الدعائي للحفل وارفقت به أسعار التذاكر التي بدأت من 1000 روبية إندونسية و1500 للتذكرة من الفئة الذهبية، و1750 للفئة البلاتينية، 2250 للفئة الماسية وأخيرا فئة الـVIP بسعر 3350 روبية إندونسية.

وعلى ناحية أخرى، تستعد نانسي عجرم لإقامة حفل غنائي يوم 22 يونيو المقبل ضمن فعاليات مهرجان موازين في العاصمة المغربية الرباط على خشبة منصة النهضة.