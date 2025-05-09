ضبط 371 قضية مخدرات وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي خلال يوم

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 371 قضية مخدرات بإجمالي 429 متهمًا، و180 قطعة سلاح ناري بحوزة 163 متهمًا، وتنفيذ 84093 حكما قضائيا متنوعا.

وتمكن من ضبط 8 تشكيلات عصابية، ضمت 27 متهم، ارتكبوا 25 حادثا متنوعا، كما تم ضبط 5 متهمين من الهاربين و17 من القائمين بأعمال البلطجة.

كما ضبط 260 دراجة نارية مخالفة، وضبط سيارتين مبلغ بسرقتها، وضبط 20633 مخالفة مرورية متنوعة، كما تم فحص 55 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 15 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.