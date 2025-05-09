 انتحلا صفة موظفي بنك.. ضبط شخص ونجل شقيقه لاستيلائهما على أموال المواطنين - بوابة الشروق
الجمعة 9 مايو 2025 3:52 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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انتحلا صفة موظفي بنك.. ضبط شخص ونجل شقيقه لاستيلائهما على أموال المواطنين

محمود عبد السلام
نشر في: الجمعة 9 مايو 2025 - 3:37 م | آخر تحديث: الجمعة 9 مايو 2025 - 3:37 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة.

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من شخص يفيد تضرره من مُستخدم شريحة هاتف محمول محددة، لقيامه بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي من الحساب خاصته عن طريق إيهامه بكونه أحد مسئولي خدمة عملاء أحد البنوك، وطلب تحديث البيانات وعقب إعطاءه البيانات فوجئ بسحب مبلغ مالي من الحساب خاصته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة، وتبين أنه عاطل ونجل شقيقه لأحدهما معلومات جنائية، ومقيمان بمحافظة المنيا، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه.

وتم بإرشادهما ضبط جزء من المبلغ المالي، وأقرا بإنفاقهما باقي المبلغ المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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