جيش الاحتلال يعلن مهاجمة عشرات الأهداف في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مهاجمة "عشرات الأهداف" خلال الليلة الماضية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن قواته تواصل استهداف المقاومين في عمليات متواصلة في أنحاء القطاع.

وزعم الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنهم رصدوا، أمس الخميس "مقاوما خرج من فتحة نفق قربهم، وقاموا بتحييده، بالإضافة إلى ذلك، نفذ سلاح الجو غارة استهدفت مقاوما ومبنى أُطلق منه صاروخ مضاد للدروع نحو قوات الجيش، وذلك بهدف إزالة تهديد فوري"، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وأضاف: "تواصل قوات الفرقة 36 عملياتها في جنوب القطاع جوا وبرا. خلال ساعات الليل، وبالتعاون مع سلاح الجو، تم استهداف عشرات الأهداف التابعة لحماس".

وأشار إلى أن "قوات فرقة غزة (143) وفرقة 252 تواصل عملياتها في جنوب وشمال القطاع، حيث تم تدمير عشرات البنى التحتية للمقاومة".

وأعلن أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، شن سلاح الجو غارات على نحو 60 هدفا للمقاومة في أنحاء قطاع غزة، شملت مقاومين، ومبان عسكرية، ومخازن أسلحة وغيرها".