قال مخرج الأفلام القصيرة بسلطنة عمان وعضو الجمعية العمانية للسينما، جميل اليعقوبي، إنَّ الملتقى الصحفي المصري العماني الذي يعقد في القاهرة بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، يعد ترسيخًا للعلاقات المصرية العمانية في الإعلام وجميع المجالات المختلفة.

وأضاف اليعقوبي في تصريحات لـ"الشروق" على هامش الملتقى الصحفي المصري العماني، المنعقد بالقاهرة، أن الملتقي يعد امتدادا لجسور التعاون فى مجال الإعلام، ويسهم فى تبادل المعرفة والتجارب العملية بين الجانبين المصري والعماني.

وأشار إلى أنهم شاركوا في الملتقى من خلال مشاركة الجمعية العمانية للسينما مع جمعية الصحفيين العمانية، لعرض الأفلام القصيرة ومن ضمنها فيلم "عمان من السماء" و"مدرسة الإصلاح" إخراج جميل اليعقوبي، والذي يتحدث عن العمانيين الذين تغربوا من عمان للعمل وتعلموا في الخارج، وعندما عادوا إلى عمان طبقوا ما تعلموه، وتحدث عن الفترة التي توفي خلالها الرئيس جمال عبدالناصر، وتأثر الشعب العماني بوفاته، علاوة على فيلم "الزيج" للمخرج صلاح الحضرمي.

وأشار إلى أنه استفاد من خلال فعاليات ولقاءات الملتقى، منوها إلى أن هناك معرض صاحب فعاليات الملتقي الصحفية، تضمن مشاهد متنوعة من الحياة العمانية، وتنوع الصور بين الصناعات الحرفية التقليدية والمقومات السياحية والمشاريع الإقتصادية والحياة الإجتماعية وغيرها من المشاهد التي توضح الخصائص المختلفة لعمان الحاضر والإنسان.

وتابع:" العمانيون تعلموا على أيدي معلمين مصريين منذ بداية النهضة العمانية التي قادها السلطان الراحل قابوس، ونحن نتطلع لمزيد من التعاون فى مجالات صناعة السينما والصحافة والإعلام، ومختلف المجالات الإقتصادية، بما يعود بالنفع على كلا البلدين الشقيقين.