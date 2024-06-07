قال الدكتور محمد الشافعي، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن ارتفاع درجات الحرارة هو السبب الرئيسي وراء زيادة أسعار الدواجن، مشيرًا إلى أن زيادة النفوق في المزارع أدى إلى نقص المعروض من الدواجن.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كل الزوايا» المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الخميس، أن الدواجن مثل أي سلعة تعتمد على العرض و الطلب، ومع زيادة الطلب يرتفع السعر، لافتا أن المربي يفقد أعدادًا كبيرة من الطيور مع ارتفاع درجات الحرارة الشديد.
وأضاف أن الكميات الحالية المتاحة في السوق لا تفي بمتطلبات ارتفاع الطلب، مشيرًا إلى أنه مع تحسن درجات الحرارة خلال أسبوع أو 10 أيام؛ سيزيد حجم المعروض من الدواجن مرة أخرى، لا سيما في ظل عودة أعداد كبيرة من المربيين إلى الصناعة الفترة الماضية.
وتوقع تراجع أسعار الدواجن في غضون 10 أيام، مرجعا ذلك إلى تحسن الجو و تراجع عدد الطيور النافقة، بالإضافة إلى عودة بعض المزارع التي توقفت عن العمل إلى النشاط مرة أخرى.
كما أشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إقبالًا أكثر على شراء اللحوم، موضحا أن ذلك سينعكس على تراجع الطلب على الدواجن و انخفاض أسعارها؛ نتيجة زيادة المعروض.
واختتم منوها أن سعر الدواجن في المزارع يتراوح بين 92 جنيهًا إلى 95 جنيهًا، في حين يصل إلى المستهلك بسعر 105 جنيهات.