نتنياهو يلقي خطابا أمام الكونجرس الأمريكي في 24 يوليو المقبل

يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطاباً أمام الكونجرس الأمريكي بمجلسيه في 24 يوليو المقبل.

وأعلن رئيس مجلس النواب مايك جونسون وزعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل في بيان مساء الخميس تاريخ خطاب نتنياهو، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ويهيمن التوتر حاليا على علاقة رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب خلافات حول طريقة اسرائيل في حرب غزة، لاسيما فيما يتعلق بحماية المدنيين وشن عملية برية في رفح جنوب القطاع.

وتأتي زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة وسط ضغوط متزايدة تتعرض لها تل أبيب للتوصل لاتفاق ينهي الحرب الدائرة في غزة منذ ثمانية أشهر.

وسببت الحرب عزلة دبلوماسية متزايدة لإسرائيل نتيجة حصيلة ضحاياها المرتفعة من المدنيين.

ومن المرجح أن تؤدي تلبية نتنياهو لهذه الدعوة إلى إحراج زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الذي كان قد دعا في مارس إلى إجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل.