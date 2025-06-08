رئيس الموساد الأسبق يخطط لتشكيل حزب جديد قبيل انتخابات 2026

• رغم تلقي يوسي كوهين عدة عروض من قادة أحزاب للانضمام إليها، وفق القناة السابعة

قال إعلام عبري، السبت، إن الرئيس السابق لجهاز "الموساد" الإسرائيلي يوسي كوهين، يعتزم خوض غمار السياسة عبر تشكيل حزب جديد، استعدادًا للانتخابات المقبلة المقررة في 27 أكتوبر 2026.

وذكرت القناة السابعة العبرية، أن كوهين يفكر "بجدية" في تأسيس حزب جديد، رغم تلقيه عدة عروض من قادة أحزاب قائمة للانضمام إليها، أبرزهم رئيس حزب "يسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت، في حال تشكيل الأخير لحزب جديد.

وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أنه سبق لرئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، أن عرض على كوهين الانضمام إلى حزب "الليكود".

وشغل كوهين، منصب رئيس جهاز "الموساد" في الفترة من 2016 حتى 2021.

وفي 12 يوليو 2024، نشرت صحيفة "معاريف" (خاصة) نتائج استطلاع عن مرحلة ما بعد نتنياهو، وأظهر حصول كوهين على 14 بالمئة من الأصوات.