ترامب يلوّح بعقوبات جديدة على روسيا وشركائها التجاريين: إذا لزم الأمر

لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية فرض عقوبات جديدة على روسيا، تشمل إجراءات ثانوية تطال شركاءها التجاريين، في إطار مشروع قانون جديد قيد الدراسة في مجلس الشيوخ.

وقال ترامب في تصريحات أدلى بها للصحفيين: "سأستخدم هذا إذا لزم الأمر... لم أقرر بعد، لكنه مشروع قانون قوي جدًا"، مضيفًا أن النص المقترح يمنحه صلاحيات واسعة لتحديد مدى الحاجة إلى تشديد العقوبات. وتابع: "الأمر يعتمد عليّ، وقد صاغوه بهذه الطريقة. أنا أوافق على هذا".

ويستهدف مشروع القانون، الذي طُرح في أبريل الماضي بمبادرة من أعضاء جمهوريين وديمقراطيين، في مقدمتهم السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام والديمقراطي ريتشارد بلومنثال، فرض عقوبات اقتصادية قاسية على موسكو، تشمل قطاعي النفط والغاز، إلى جانب اليورانيوم.

ويتضمن النص أيضًا فرض رسوم جمركية تصل إلى 500% على واردات الولايات المتحدة من الدول التي تواصل شراء موارد استراتيجية من روسيا، في محاولة لردعها عن التعامل الاقتصادي مع موسكو.

في المقابل، أعرب السيناتور الجمهوري راند بول عن رفضه للمشروع، محذرًا من تداعياته على الاقتصاد الأمريكي. وكتب في مقال نشره عبر موقع "Responsible Statecraft": "الدولة التي ستتضرر أكثر من إقرار هذا المشروع قد تكون الولايات المتحدة ذاتها، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاستراتيجي".