السيسي يتلقى اتصالا من رئيس وزراء باكستان للتهنئة بعيد الأضحى

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، قدم خلاله التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معرباً عن تمنياته لمصر، حكومة وشعبا باً، بمزيد من التقدم والازدهار.

ومن جانبه، أعرب الرئيس عن خالص شكره وتقديره لهذه اللفتة الطيبة، متمنياً لباكستان حكومةً وشعباً دوام الاستقرار والرخاء.

وأكد الجانبان خلال الاتصال حرصهما على مواصلة تعزيز علاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين.

كما شددا على أهمية تعزيز التشاور والتنسيق بين البلدين إزاء القضايا الإقليمية والدولية، دعماً للأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.