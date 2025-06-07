أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم السبت، تعاقده رسميًا مع الجناح البرازيلي لويس هنريكي، قادمًا من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، في صفقة تدعم الخطوط الهجومية للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأوضح النادي، عبر بيان رسمي على موقعه الإلكتروني، أن لويس هنريكي (مواليد 2001) انضم إلى صفوف النيراتزوري بعقد انتقال نهائي من مارسيليا، ليواصل رحلته الأوروبية في الدوري الإيطالي.

وبحسب تقارير إعلامية، بلغت قيمة الصفقة نحو 23 مليون يورو، إضافة إلى مليوني يورو كحوافز ومكافآت مرتبطة بالأداء، ليصبح اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا ثاني صفقات إنتر خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بعد التعاقد مع الكرواتي توماس سوسيتش من دينامو زغرب.

ومن المنتظر أن يشارك لويس هنريكي مع إنتر ميلان في بطولة كأس العالم للأندية 2025، حيث يتجه الفريق إلى الولايات المتحدة الأميركية لخوض منافسات البطولة، ويبدأ مشواره بمواجهة مونتيري المكسيكي يوم 18 يونيو الجاري.