صحة القاهرة تغلق 75 منشأة مخالفة خلال مايو الماضي

أطلقت مديرية الصحة القاهرة، ممثلة في إدارة العلاج الحر بقيادة الدكتور محمد رجب، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، حملات رقابية موسعة على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف أحياء المحافظة خلال شهر مايو الماضي، واستمرت أعمالها بالتزامن مع فترة الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، وذلك في ضوء رفع درجة الاستعداد القصوى بأقسام الطوارئ والرعايات الحرجة خلال الإجازات.

وأكد الدكتور تامر مدكور، مدير مديرية الصحة بالقاهرة، أن ذلك تعزيزًا لجهود وزارة الصحة والسكان في إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، موضحًا أن الحملات أسفرت عن المرور على ما يقرب من 1050 منشأة طبية خاصة شملت المستشفيات، والعيادات التخصصية، والمراكز الطبية، ومراكز العلاج الطبيعي، ومعامل التحاليل، والعيادات الخاصة، ومراكز الأشعة، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والتراخيص القانونية المنظمة للعمل.

وأشار إلى تنفيذ 75 قرار غلق إداري لمنشآت مخالفة تُدار دون ترخيص أو لعدم التزامها باشتراطات الترخيص، إلى جانب توجيه 500 إنذار لمنشآت طبية خاصة لرصد مخالفات تستوجب التصويب، فضلاً عن تحرير 150 محضر إثبات حالة للمنشآت المخالفة لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004.

ونوه مدكور بأن إدارة العلاج الحر تعاملت مع ما يقرب من 141 شكوى واردة من المواطنين خلال شهر مايو، حيث تم فحصها والتحقيق فيها ميدانيًا، والمرور على المنشآت محل الشكاوى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والرد على الشكاوى وفقًا للضوابط المنظمة.

وأكد أن سلامة المرضى وجودة الخدمات الصحية المقدمة لهم تمثل أولوية قصوى لا تقبل التهاون، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة بما يضمن تقديم خدمة طبية آمنة ولائقة للمواطنين.