رئيسا كينيا وتنزانيا يناقشان خطط تجارة الغاز الطبيعي بين البلدين

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اتفق رئيسا كينيا أوهورو كينياتا، ونظيره التنزاني جون ماجوفولي، على مناقشة تجارة الغاز الطبيعي بين الدولتين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن ماجوفولي القول خلال لقائه بكينياتا في العاصمة التنزانية دودوما " لدينا الغاز الطبيعي، الكثير من الغاز، ونحن نعلم أن كينيا في حاجة للغاز".

وأضاف "بدلا من استيراد كينيا للغاز من خارج شرق أفريقيا، عليهم أن يشتروا الغاز منا".

وأوضح بيان صادر عن الرئاسة الكينية أن وزيري الطاقة بالبلدين سوف يبدآن مباحثات بشأن السياسات والبنية التحتية المطلوبة.

يشار إلى أن تنزانيا حتى الآن اكتشفت أكثر من 56 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، وتعمل حاليا مع شركات نفط دولية من أجل تطوير مشروع غاز طبيعي مسال بقيمة 30 مليار دولار.