نتنياهو: أين زعماء الدول الست من انتهاك إيران لتعهدها؟

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إيران انتهكت تعهدها الرسمي بموجب مجلس الأمن بعدم تخصيب اليورانيوم بما يتخطى مستوى معين.

وأضاف «نتنياهو»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد، أنه «يتم تخصيب اليورانيوم لغرض واحد فقط، وهو إنتاج القنابل النووية».

وتابع حديثه، متسائلًا: «زعماء الدول الست وعدوا والتزموا بفرض عقوبات على إيران مجرد قيامها بذلك، وها قامت إيران بذلك، فأين أنتم؟».

وتباشر إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة محظورة، بموجب الاتفاق حول برنامجها النووي، في خطوة نددت بها العديد من دول العالم.