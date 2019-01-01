بني ياس الإماراتي يعلن التعاقد مع ثلاثة لاعبين

أعلن نادي بني ياس الإماراتي اليوم الأحد، إبرام ثلاث صفقات جديدة استعدادا للموسم المقبل، حيث ضم سلطان الشامسي وجواو فيكتور ولويز أنطونيو.

وذكر الحساب الرسمي للنادي بموقع شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر" :"تعلن شركة نادي بني ياس لكرة القدم عن تعاقدها مع اللاعب سلطان الشامسي لمدة سنتين قادما من نادي الجزيرة...اللاعب ذو الثلاث وعشرين ربيعا يلعب في عدة مراكز ويملك خيارات عديدة في أرضية الملعب حيث أنه يلعب في مركز الجناح الأيمن بالإضافة إلى مركز الظهير الأيمن."

كذلك ذكر النادي لدى الإعلان عن صفقة فيكتور :"تعلن شركة نادي بني ياس لكرة القدم عن تعاقدها مع اللاعب جواو فيكتور لمدة أربع سنوات للالتحاق بالفريق الأول لكرة القدم... اللاعب البرازيلي صاحب التسعة عشر عاما فقط تم تسجيله في فئة المقيمين حيث يلعب في خط الدفاع وتحديدا في مركز الظهير الأيسر... وتواجد في توقيع العقد مع اللاعب سعادة رئيس شركة كرة القدم الدكتور سالم جريب الحارثي وأعضاء مجلس الإدارة والذين رحبوا باللاعب وتمنوا له النجاح والتميز في البيت السماوي مع زملائه في الفريق الأول لكرة القدم."

كذلك ذكر نادي بني ياس "تعلن شركة نادي بني ياس لكرة القدم عن تعاقدها مع اللاعب البرازيلي لويز أنطونيو قادما من صفوف نادي الشباب السعودي للإلتحاق في صفوف الفريق الأول لكرة القدم... اللاعب ذو الثماني والعشرين ربيعا وقع لمصلحة السماوي لمدة عامين حيث سيلعب في وسط الملعب وسبق له تمثيل عدة فرق بغرار نادي الشباب السعودي ومثل نادي فلامينجو البرازيلي."