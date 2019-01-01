محمد أبوالوفا يتمم استقالات اتحاد الكرة بعد الخروج من أمم إفريقيا

أعلن محمد أبوالوفا، عضو اتحاد الكرة المصري استقالته من المجلس، عقب الخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة الحالية وحتى 19 من يوليو الجاري.

ويعد أبو الوفا أخر أعضاء المجلس، الذين أعلنوا استقالتهم تلبية لطلب هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد، وبذلك يكون المجلس بأكمله قد أعلن استقالته.

وكان هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد وعدد من أعضاء المجلس قد قدموا استقالتهم، كما دعا أبو ريدة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم ، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور ال 16 لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليا .

وانضم أبو الوفا إلى كل من أحمد شوبير مجدي عبد الغني، دينا الرفاعي، كرم كردي، خالد لطيف، هاني أبوريدة، أحمد مجاهد، حازم إمام، سيف زاهر وعصام عبد الفتاح بعدما تقدموا باستقالتهم من قبل.

وقال أبو ريدة إن هذا القرار يأتي كالتزام أدبي رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر في شيء تجاه المنتخب .

وخرج المنتخب الوطني من كأس أمم أفريقيا من الدور الـ16، بعد الهزيمة أمام جنوب أفريقيا يوم أمس، بهدف مقابل لا شيء.