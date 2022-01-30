 بلينكن يؤكد للابيد التزام واشنطن بأمن إسرائيل ومواجهة التهديدات المشتركة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بلينكن يؤكد للابيد التزام واشنطن بأمن إسرائيل ومواجهة التهديدات المشتركة

د ب أ
نشر في: الخميس 7 يوليه 2022 - 6:42 ص | آخر تحديث: الخميس 7 يوليه 2022 - 6:42 ص

تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد لتهنئته على توليه منصبه الجديد.

وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأن بلينكن أكد مجددا للابيد التزام الولايات المتحدة الثابت بالشراكة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وأمن إسرائيل، ومواجهة التهديدات المشتركة، بما في ذلك التهديدات الإيرانية.

كما شدد على دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين عن طريق التفاوض. وأشار بلينكن إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتطلع إلى "الاحتفال بشراكتنا مع إسرائيل خلال زيارته المرتقبة" للمنطقة.

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