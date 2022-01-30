بدء امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الثانوية العامة

بدأ منذ قليل امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الثانوية العامة، وسط توافد لأولياء الأمور على اللجان.

وحذرت وزارة التربية والتعليم الطلاب من الدخول بالهواتف المحمولة وإن كانت مغلقة، حيث شددت الوزارة على رؤساء اللجان بتوجيه الطلاب بعدم دخول اللجنة بالهواتف المحمولة أو أى وسيلة غش، موضحين أن الطالب الذى سيتم ضبطه بتليفون محمول حتى وإن كان مغلقا سيتم تحرير محضر له وسيحرم من الامتحان حسب قانون مكافحة الغش.

وتابعت غرفة العمليات المركزية بالوزارة وصول الأسئلة إلى اللجان دون تسريب أو مشاكل.

وتقوم الوزارة بتوزيع كتيب المفاهيم على لجان الامتحانات، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.

أكدت الوزارة أنه تم الانتهاء من فرش لجان امتحانات وتم تعليق كشوف المناداة وتنظيف الفصول، وأيضا تشغيل المراوح وتعريف الملاحظين بأماكن عملهم واللجان التى يراقبون فيها ووصول مستلزمات اللجان من أوراق وأجهزة العصا الإلكترونية، التى سيتم استخدامها فى تفتيش الطلاب.