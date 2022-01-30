الفلبين تسجل 167 إصابة جديدة بسلالات فرعية من أوميكرون

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 167 حالة إصابة جديدة بالسلالات الفرعية من متحور "أوميكرون" (بي إيه.5) و(بي إيه.4) و(بي إيه.2).

وقالت وكيلة وزارة الصحة الفلبينية "ماريا روزاريو فيرجير -نقلا عن قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- إن هذه الحصيلة تشمل 140 حالة إصابة بسلالة "بي إيه.5"؛ ليرتفع إجمالي الإصابات بالسلالة إلى 233 حالة، إضافة إلى 7 حالات إصابة بسلالة "بي إيه.4"؛ ليرتفع إجمالي الإصابات بالسلالة إلى 10 حالات، مضيفة أن هناك أيضا 20 حالة إصابة جديدة بسلالة "بي إيه.2"؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالسلالة إلى 70 حالة.

جدير بالذكر أن السلالتان (بي إيه. 4) و(بي إيه. 5) الفرعيتان من المتحور أوميكرون يمكنهما خداع الأجسام المناعية المتكونة في الجسم من إصابات سابقة بفيروس كورونا (كوفيد-19).