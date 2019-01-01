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زيلينسكي يصل إسطنبول لإجراء محادثات مع أردوغان

إسطنبول  - د ب أ
نشر في: الجمعة 7 يوليه 2023 - 11:02 م | آخر تحديث: الجمعة 7 يوليه 2023 - 11:02 م

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى إسطنبول اليوم الجمعة، للقاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان، ويتصدر جدول الأعمال مناقشة اتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية.

وكتب زيلينسكي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الزعيمين سيناقشان محادثات السلام مع روسيا وقمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"المقبلة. كما كتب "إعادة إعمار أوكرانيا وعقود الدفاع بين شركاتنا" ضمن الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال.

ومن المتوقع أن يعقد زيلينسكي، الذي أجرى محادثات في وقت سابق اليوم في جمهورية التشيك وسلوفاكيا، مؤتمرا صحفيا مشتركا مع أردوغان في وقت لاحق اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن تنتهي يوم 17 يوليو الجارى اتفاقية الحبوب التي توسطت فيها تركيا والأمم المتحدة، وسمحت منذ الصيف الماضي للسفن بنقل الصادرات الغذائية الأوكرانية من موانئ البحر الأسود على الرغم من الحرب المستمرة مع روسيا.

وأوكرانيا من بين أكبر الدول المنتجة للحبوب في العالم، ويُنظر إلى صادراتها على أنها حيوية لتحقيق استقرار أسعار الغذاء عالميا.

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