الصين تفرض حظرا على الواردات الغذائية من 10 مقاطعات يابانية

فرضت الصين حظرا على الواردات من الغذاء من إجمالي عشر مقاطعات يابانية، طبقا لما أعلنته سلطات الجمارك الصينية اليوم الجمعة، مضيفة أن الواردات الغذائية من الأجزاء الباقية من اليابان، سيتم مراقبتها بشكل صارم في المستقبل.

وقالت الصين إنه تم تبرير هذا الإجراء بمخاوف بشأن السلامة، المتعلقة بجهود اليابان لتصريف المياه الملوثة نوويا، من محطة "فوكوشيما دايتشي" في البحر.

وأضاف بيان سلطات الجمارك أنه يريد منع الغذاء الملوث بالإشعاع من الوصول إلى الصين.

وكان رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي قد أعطى الضوء الأخضر يوم الثلاثاء الماضي، لتفريغ المياه، خلال زيارة إلى اليابان. وقال تقرير المراجعة النهائي للوكالة إن خطة اليابان تفي بمعايير السلامة الدولية. وانتقدت الصين التقرير.

وقالت حكومة طوكيو إن عتبة اليابان لإطلاق التريتيوم، هي أقل من 22 تريليون بيكريل، سنويا، وهذا أقل صرامة بكثير عنه في الدول الأخرى، بما في ذلك جارتيها الصين وكوريا الجنوبية.