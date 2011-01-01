الأرصاد: طقس اليوم حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 34

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، الموافق 07 يوليو 2023، طقس معتدل الحرارة على سائر الأنحاء في الصباح الباكر، ونهارا يكون الطقس

حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، قال الخبراء، إنه سيكون معتدل الحرارة رطب بكل الانحاء، لافتين إلى ارتفاع نسب الرطوبة نهارا مما يُزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:

المدينة العظمى المحسوسة الصغرى

القاهرة 34 36 24

العاصمة الإدارية 34 36 24

6 أكتوبر 35 37 25

بنها 34 36 24

دمنهور 33 34 23

وادي النطرون 35 37 23

كفر الشيخ 33 35 23

المنصورة 34 36 24

الزقازيق 34 36 24

شبين الكوم 34 36 24

طنطا 33 35 23

دمياط 30 33 22

بورسعيد 32 35 23

الإسماعيلية 35 37 23

السويس 35 37 23

العريش 31 33 22

رفح 30 32 22

رأس سدر 35 37 23

نخل 36 38 20

كاترين 33 35 16

الطور 36 38 26

طابا 35 37 25

شرم الشيخ 38 40 28

الإسكندرية 30 33 23

العلمين 30 33 23

مطروح 28 31 22

السلوم 30 33 22

سيوة 36 37 23

رأس غارب 37 39 27

الغردقة 37 39 28

سفاجا 38 40 27

مرسى علم 38 40 28

شلاتين 36 38 29

حلايب 34 36 28

أبورماد 35 37 28

رأس حدربة 33 36 27

الفيوم 36 38 24

بني سويف 36 38 24

المنيا 37 39 25

أسيوط 37 39 25

سوهاج 38 40 26

قنا 39 40 27

الأقصر 40 41 27

أسوان 41 42 29

الوادي الجديد 40 41 26

أبو سمبل 40 41 29