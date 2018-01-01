«بي إم دابليو» تسجل زيادة في المبيعات خلال الربع الثاني من 2023

سجلت شركة "بي إم ابليو" الألمانية للسيارات زيادة في مبيعاتها خلال الربع الثاني من هذا العام.

وأعلنت الشركة في ميونخ، اليوم الجمعة، أن مبيعاتها زادت بنسبة 3ر11% في الربع الثاني على أساس سنوي، لتصل إلى 626 ألفا و726 سيارة.

ورصدت الشركة تحسنا في المبيعات بأسواق الصين والولايات المتحدة وألمانيان بشكل خاص.

وزادت مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل من طرازي "بي إم دابليو" و"ميني" خلال الربع الثاني على أساس سنوي لأكثر من الضعف، وسجلت 88 ألفا و289 سيارة. وقال رئيس المبيعات في الشركة، بيتر نوتا: "ستواصل مجموعة بي إم دابليو رواجها في التنقل الكهربي في النصف الثاني من هذا العام بسرعة كبيرة".

وبفضل تزايد الاستقرار في سلاسل التوريد، تزداد مبيعات السيارات في الأسواق حاليا وتتقلص فترات التسليم. وتتوقع الشركة ارتفاعا طفيفا في أرقام المبيعات بالنسبة للعام الحالي ككل بفضل مبيعات السيارات الكهربائية والفاخرة.

وبعد الانخفاض الطفيف في أرقام المبيعات خلال الربع الأول وارتفاعها في الربع الثاني، ترى الشركة أنها تسير في الاتجاه الصحيح في الوقت الحالي: في النصف الأول من 2023، ارتفعت المبيعات بنسبة 7ر4% لتصل إلى 215ر1 مليون سيارة.

وأعلنت الشركة أن الفئة السابعة الجديدة و طراز "إكس 7" و"بي إم دابليو آي 4" الكهربائية بالكامل تشهد طلبا كبيرا في الوقت الحالي.

وفي الصين، انتعش الطلب بقوة، وارتفعت المبيعات بنسبة حوالي بنسبة 16% لتصل إلى ما يقرب من 198 ألف سيارة في الربع الثاني.

وفي الولايات المتحدة زادت المبيعات بنسبة 14% تقريبا لتصل إلى 95 ألفا و500 سيارة.

وفي أوروبا باعت المجموعة 233 ألف سيارة، بزيادة قدرها 9% على أساس سنوي.

وكانت ألمانيا محرك النمو هنا، حيث زادت المبيعات فيها بنسبة 5ر22% لتصل إلى 77 ألف سيارة.