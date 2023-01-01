قال عادل عبدالرحمن نجم النادي الأهلي السابق، إنه من الصعب رحيل المالي أليو ديانج عن صفوف القلعة الحمراء بعد انتقال حمدي فتحي إلى الوكرة القطري، لكن الأمر مختلف بالنسبة لـ محمد مجدي أفشة.

وأضاف عبدالرحمن في تصريحات تليفزيونية: "من الصعب أيضا التفريط في المالي أليو ديانج خصوصا بعد رحيل حمدي فتحي، ورحيل ديانج قد يكون من أجل التعاقد مع لاعب أجنبي في مركز آخر ولكن مع تدعيم وسط الملعب بلاعبين محليين، ولكن أرى لو تم التعاقد مع بوبو وإمام عاشور يجب أن يستمر ديانج ايضًا".

وأكمل: "الوحيد الذي يعوض ديانج في مصر، هو بلاتي توريه لاعب بيراميدز، لكن بخلاف ذلك لا أوافق على رحيل ديانج عن الأهلي".

وتابع: "محمد مجدي أفشة من الممكن رحيله، خصوصا أن كولر لا يعتمد على صانع ألعاب كثيرا في الوقت الحالي، لكن ديانج ومنعم والشناوي لابد من الإبقاء عليهم في الموسم القادم".

وأتم: الأهلي يحتاج إلى ظهير أيسر بجانب علي معلول، وكذلك رأس حربة قوي وهداف بقيمة النادي الأهلي، مع كهربا وشريف اللذان قد يلعبان على الأطراف، الأهلي يحتاج لمهاجم مميز قبل كأس العالم للأندية".