 أونروا: الوضع في غزة أصبح أكثر مأساوية ويجب وقف إطلاق النار فورا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أونروا: الوضع في غزة أصبح أكثر مأساوية ويجب وقف إطلاق النار فورا

هديل هلال
نشر في: الأحد 7 يوليه 2024 - 12:23 م | آخر تحديث: الأحد 7 يوليه 2024 - 12:23 م

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إن الوضع في غزة يصبح أكثر مأساوية يوما بعد يوم، مشددة على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع.

ونوهت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأحد، أن «العائلات لاتزال تواجه التهجير القسري والدمار الهائل والخوف المستمر، بعد مرور 9 أشهر على الحرب».

وحذرت الوكالة الأممية من أن القطاع يشهد نقصًا في الإمدادات الأساسية، فضلًا عن انتشار الأمراض وارتفاع درجات الحرارة بصورة لا تطاق.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 38098 مواطنا، وإصابة 87705 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

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