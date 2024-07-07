وزارة الدفاع البريطانية توجه المسئولين بتسريع المساعدات العسكرية لأوكرانيا

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قال وزير الدفاع البريطاني الجديد جون هيلي، إن بريطانيا ستقدم أسلحة إضافية لأوكرانيا وستسرع وتيرة الجهود لتقديم الدعم العسكري الذي تم الالتزام به سابقا.

وذكرت وزارة الدفاع أن هيلي وجه المسؤولين بالعمل على ضمان تسليم حزمة الدعم التي تعهدت بها الحكومة السابقة في أبريل بالكامل في غضون 100 يوم قادمة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وتم تضمين المزيد من المدفعية و 90 صاروخا من طراز بريمستون في الحزمة الجديدة التي أعلنها هيلي خلال زيارة إلى أوديسا، وهي مدينة ساحلية في جنوب أوكرانيا.

وأجرى هيلي محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي نشر صورة تظهر هيلي وهو يشارك في مراسم إحياء الذكرى في يوم البحرية السنوي للبلاد.

وجاءت هذه الإعلانات بعد أن قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن الدعم العسكري والاقتصادي والسياسي والدبلوماسي البريطاني لأوكرانيا "سيظل صلبا" في ظل حكومة حزب العمال.

وقدمت المملكة المتحدة أكثر من 6ر7 مليار جنيه إسترليني (7ر9 مليار دولار) من المساعدات العسكرية لأوكرانيا منذ الحرب الروسية في عام 2022.

وقال هيلي: "بصفتي وزير الدفاع الجديد، سأضمن إعادة تنشيط دعم بريطانيا من خلال زيادة إمدادات المساعدات العسكرية الحيوية.