 بيطرى الشرقية تنظم ندوة لتنشيط التأمين على الثروة الحيوانية بمدينة القنايات - بوابة الشروق
الأحد 7 يوليه 2024 3:00 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

بيطرى الشرقية تنظم ندوة لتنشيط التأمين على الثروة الحيوانية بمدينة القنايات

فاطمة الديب
نشر في: الأحد 7 يوليه 2024 - 2:41 م | آخر تحديث: الأحد 7 يوليه 2024 - 2:41 م

قال الدكتور إبراهيم محمد متولى، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إن المديرية نظمت ندوة تفاعلية فى لتنشيط التأمين على الثروة الحيوانية و تذليل العقبات، و ذلك بمدينة القنايات.


جاء ذلك بحضور كلاً من المهندس محمد خالد من صندوق التأمين على الماشية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، و رئيس قسم أطباء التأمين بالمديرية وأطباء الإرشاد والتأمين.

أوضح مدير مديرية الطب البيطري، في بيان له اليوم الأحد، أن الندوة جاءت لمناقشة أهمية التأمين على الثروة الحيوانية و ما يقدمه التأمين من خدمات للمربين و تذليل العقبات التى تواجه عملية التأمين للحفاظ على الثروة الحيوانية و زيادة إنتاجيتها و لتلافى الخطر الذى قد يتعرض لها المربين نتيجة النفوق أو الذبح الإضطراري و الحرق.

ومن جانبه أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ، على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية و الداجنة وزيادة انتاجيتها مع رفع الوعي الطبي البيطري بين أصحاب المزارع والماشية، وذلك من خلال الاستمرار في تكثيف عقد الندوات وتنظيم حملات التوعية الإرشادية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك