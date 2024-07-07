بيطرى الشرقية تنظم ندوة لتنشيط التأمين على الثروة الحيوانية بمدينة القنايات

قال الدكتور إبراهيم محمد متولى، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إن المديرية نظمت ندوة تفاعلية فى لتنشيط التأمين على الثروة الحيوانية و تذليل العقبات، و ذلك بمدينة القنايات.



جاء ذلك بحضور كلاً من المهندس محمد خالد من صندوق التأمين على الماشية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، و رئيس قسم أطباء التأمين بالمديرية وأطباء الإرشاد والتأمين.

أوضح مدير مديرية الطب البيطري، في بيان له اليوم الأحد، أن الندوة جاءت لمناقشة أهمية التأمين على الثروة الحيوانية و ما يقدمه التأمين من خدمات للمربين و تذليل العقبات التى تواجه عملية التأمين للحفاظ على الثروة الحيوانية و زيادة إنتاجيتها و لتلافى الخطر الذى قد يتعرض لها المربين نتيجة النفوق أو الذبح الإضطراري و الحرق.

ومن جانبه أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ، على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية و الداجنة وزيادة انتاجيتها مع رفع الوعي الطبي البيطري بين أصحاب المزارع والماشية، وذلك من خلال الاستمرار في تكثيف عقد الندوات وتنظيم حملات التوعية الإرشادية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.