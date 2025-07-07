إسرائيل تعتزم إصدار 54 ألف إشعار استدعاء لرجال من اليهود المتشددين

قال الجيش الإسرائيلي يوم الأحد إنه سيصدر 54 ألف إخطار تجنيد لرجال من اليهود المتشددين بحلول نهاية الشهر الجاري، بعد انتهاء صلاحية قانون كان يعفيهم من الخدمة الإلزامية منذ فترة طويلة.

وقد انقضت صلاحية الإعفاء الذي استمر لعقود، والذي كان يطبق على طلاب المعاهد الدينية العام الماضي. وقضت المحكمة العليا في منتصف عام 2024 بإمكانية تجنيد الرجال الأرثوذكس المتشددين حاليا، بعد أن فشلت الحكومة في تمرير قانون جديد.

ويواجه الجيش الإسرائيلي نقصا في الأفراد وسط قتال طويل الأمد في غزة وجبهات إقليمية أخرى. وفي حين أن معظم الإسرائيليين يخدمون في الجيش، إلا أن الرجال من اليهود الأرثوذكس المتشددين معفيون إلى حد كبير من التجنيد، وهو مصدر إحباط شعبي متزايد.

ويرى العديد من اليهود المتشددين أن الخدمة العسكرية تشكل تهديدا لنمط حياتهم المتدين، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن النساء والرجال يخدمون معا. وقد تجاهل الكثيرون منهم أوامر التجنيد الأخيرة، وكان الإنفاذ في حده الأدنى - فمن بين 23 ألف إشعار سابق في العامين الماضيين، لم يتم تنفيذ سوى بضع مئات من هذه الأوامر، ولم يتم اعتقال أي شخص.

وقال الجيش إنه سيشدد الإنفاذ ضد التهرب من التجنيد والهروب من الخدمة العسكرية، لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية تشكك فيما إذا كان العصيان في المستقبل سيقابل بالاعتقالات. وقد تؤدي مثل هذه الخطوة إلى أزمة في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث تعارض الأحزاب اليهودية المتشددة أي قانون من شأنه أن يفرض عقوبات على المتهربين من التجنيد.