برشلونة يخطف إبراهيم بابايف من سيرفيت السويسري

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، تعاقده مع اللاعب الشاب إبراهيم بابايف، قادمًا من صفوف فريق الشباب بنادي سيرفيت السويسري، في إطار خطط النادي لتعزيز قطاع المواهب.

وأكد برشلونة عبر موقعه الرسمي أن بابايف وقع على عقود انضمامه بحضور خوان سولير، مدير الكرة لقطاع الشباب، وخوسيه رامون أليكسانكو، رئيس أكاديمية “لا ماسيا”.

ومن المقرر أن يبدأ اللاعب الأذربيجاني-السويسري مشواره مع فريق الرديف “بارسا أتلتيك”، على أن تتاح له الفرصة لاحقًا للظهور مع الفريق الأول إذا نجح في إثبات نفسه.

ويحمل بابايف الجنسيتين السويسرية والأذربيجانية، وقد مثّل بالفعل منتخب أذربيجان في فئاته السنية، ما يجعله أحد المواهب الواعدة التي تراهن عليها الإدارة الكتالونية لمستقبل الفريق.