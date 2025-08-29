اليونيفيل تجدد دعوتها لاحترام الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل

جددت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان "يونيفيل"، الجمعة، دعوتها إلى احترام الخط الأزرق الحدودي بين لبنان وإسرائيل و"وقف الأعمال العدائية بشكل كامل".

جاء ذلك في بيان صادر عن اليونيفيل غداة إعلان الجيش اللبناني استشهاد ضابط وجندي وإصابة عنصرين، جراء انفجار مسيرة إسرائيلية أثناء معاينتها بعد سقوطها في منطقة الناقورة بقضاء صور جنوب البلاد.

وقدمت اليونيفيل في بيانها أحرّ التعازي للقوات المسلحة اللبنانية ولعائلات الأفراد الذين سقطوا في الانفجار الذي وقع في الناقورة، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

وأضافت أن "هذه الخسارة المأساوية تسلط الضوء على المخاطر التي تواجهها القوات المسلحة اللبنانية في ظلّ تحملها مسئوليات أكبر في تأمين جنوب لبنان".

والخميس، قالت وكالة الأنباء اللبنانية نقلا عن بيان للجيش، إن "المسيرة التابعة للعدو الإسرائيلي انفجرت أثناء كشف عناصر من الجيش عليها بعد سقوطها في الناقورة، ما أدى إلى استشهاد ضابط وجندي وإصابة عنصرين آخرين".

وأقر الجيش الإسرائيلي، الجمعة، بإصابة عسكريين من الجيش اللبناني وادعى فتح تحقيق بالحادث، وذلك وفقاً لبيان صادر عن متحدثه أفيخاي أدرعي نشره عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية.

يأتي ذلك في سياق الخروقات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين تل أبيب و"حزب الله" منذ 27 نوفمبر الماضي.

وتابعت اليونيفيل أنه "كما أكد مجلس الأمن في القرار 2790 على الأطراف ضمان الاحترام الكامل للخط الأزرق "المحدد لخطوط انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000" ووقف الأعمال العدائية بشكلٍ كامل".

وأشارت إلى أن "الانتشار الكامل للقوات المسلحة اللبنانية في جميع أنحاء الجنوب يُعد محورياً للقرار 1701 حيث تُنسق اليونيفيل بشكلٍ وثيق مع السلطات اللبنانية لدعمها".

وفي 2006 اعتُمد القرار 1701 بالإجماع في الأمم المتحدة بهدف وقف الأعمال العدائية بين "حزب الله" وإسرائيل، ودعا مجلس الأمن إلى وقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة.

وتواجه اليونيفيل تحديات أمنية مستمرة، أبرزها القيود على تحركاتها والتوترات المتكررة على طول "الخط الأزرق" الفاصل بين لبنان وإسرائيل.

جدير بالذكر، أن بعثة اليونيفيل تأسست بقرار من مجلس الأمن في مارس 1978 عقب الاحتلال الإسرائيلي للبنان آنذاك.

وشن الجيش الإسرائيلي في 8 أكتوبر 2023 عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر 2024، بدأ سريان وقف لإطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن ما لا يقل عن 284 شهيدا و605 جرحى، وفق بيانات رسمية.

وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.