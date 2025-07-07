تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين على الإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، طقسًا شديد الحرارة خلال ساعات النهار، مع ارتفاع كبير في نسب الرطوبة، بينما يسود طقس معتدل ليلًا، إذ سجلت درجات الحرارة العظمى 32 درجة مئوية، بينما وصلت درجة الحرارة المحسوسة إلى 36 درجة، في حين سجلت الصغرى 22 درجة.

فيما تهبُّ الرياح شمالية غربية بسرعة تقدر بـ30 كيلومترًا في الساعة، لكن نسبة الرطوبة العظمى تصل إلى 90% والصغرى 50%، وارتفاع الموج يتراوح بين متر إلى مترين، بما يوصف بأنه خفيف إلى معتدل، بحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأوضحت هيئة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم الاثنين، أجواء حارة إلى شديدة الحرارة رطبة على معظم أنحاء الجمهورية، وسط نشاط للرياح على فترات متقطعة في مناطق متفرقة، من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

كما حذّرت الهيئة من اضطراب محتمل في حركة الملاحة البحرية، خاصة في بعض مناطق البحر الأحمر وخليج السويس، وخليج العقبة، حيث يُتوقع أن يتراوح ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.