عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب بصفقة شاملة بشأن غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، الاثنين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى التوصل إلى صفقة "شاملة وكاملة" لإعادة جميع المحتجزين بقطاع غزة ووقف الحرب.

ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو وترامب في البيت الأبيض عند الواحدة والنصف صباح الثلاثاء بتوقيت تل أبيب (22:30 ت.ج)، وفق إعلام عبري.

وقالت هيئة عائلات الأسرى في بيان من واشنطن نشرته بحسابه على منصة إكس: "نحن عند مفترق طرق حاسم والطريق الوحيد لإعادة الجميع هو إنهاء القتال".

وأضافت: "جئنا إلى هنا لدعم الرئيس ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو للتوصل إلى صفقة شاملة وكاملة".

وتجمع عدد من أهالي الأسرى الإسرائيليين أمام مبنى الكابيتول في واشنطن، مطالبين بوقف الحرب وإعادة الأسرى، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.