الحوثيون يستهدفون مطار رامون ويدعون شركات الملاحة لمغادرة فلسطين

قال الناطق العسكري باسم الحوثيين، إنهم نفذوا عملية واسعة باستخدام طائرات بدون طيار "درون" استهدفت مناطق مختلفة داخل الأراضي المحتلة.

وأضاف أن إحدى الطائرات أصابت مطار رامون بشكل مباشر ما أدى إلى وقف حركة الملاحة فيه.

وأوضح أن 3 طائرات مسيرة ضربت هدفين عسكريين حساسين في النقب، فيما استهدفت طائرة رابعة موقعاً حيوياً في عسقلان.

وأكد المتحدث العسكري يحيى سريع أن على شركات الملاحة الجوية مغادرة مطارات فلسطين المحتلة لأنها لم تعد آمنة، وفق ما نقلت وكالة "معا" الفلسطينية.

وشدد قائلاً: "نؤكد تصعيد عملياتنا ضد إسرائيل، ولن نتراجع عن مساندة غزة مهما كانت التبعات والعواقب".