وزير الخزانة الأمريكي يوافق على فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على فيتنام

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إنه وافق على فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على فيتنام.

وأضاف خلال تصريحات لشبكة «CNBC» الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تعتزم تحقيق نمو دون تضخم.

واعتبر أن تحركات سعر الصرف للدولار الأمريكي صعودًا وهبوطًا «أمر طبيعي وغير خارج عن المألوف».

وأشار إلى أن قيمة العملة الصينية شهدت انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة، قائلًا إنه سيجتمع مع نظيره الصيني خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأمس الأحد، قال بيسنت، إن الولايات المتحدة باتت قريبة من التوصل إلى عدة اتفاقيات تجارية، وذلك قبل حلول الموعد النهائي في 9 يوليو، الذي من المقرر أن تبدأ فيه رسوم جمركية أعلى على بعض الشركاء التجاريين.

وأوضح بيسنت، في مقابلة مع شبكة CNN، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سترسل رسائل إلى نحو 100 دولة صغيرة لا تربطها بالولايات المتحدة علاقات تجارية كبيرة، لإبلاغها بأنها ستخضع لمعدلات التعرفة الجمركية المرتفعة التي تم فرضها في 2 أبريل، ثم تم تعليقها حتى 9 يوليو.

وأعلن ترامب أنه وقّع خطابات إلى 12 دولة تحدد معدلات الرسوم الجمركية المختلفة التي ستواجهها على السلع التي تصدرها إلى الولايات المتحدة، على أن تُرسل على أساس «إما القبول أو الرفض» يوم الاثنين.

ورفض ترامب تحديد الدول المعنية، قائلاً إن ذلك سيُعلن عنه يوم الاثنين.

وكان ترامب قد أعلن في أبريل عن رسوم أساسية بنسبة 10% وأخرى إضافية على معظم الدول، يصل بعضها إلى 50%، في حرب تجارية عالمية قلبت السوق المالية رأساً على عقب، ودَفعت الحكومات إلى اتخاذ إجراءات لحماية اقتصاداتها.

مع ذلك، تم تعليق جميع الرسوم الجمركية باستثناء الأساسية البالغة 10% في وقت لاحق لمدة 90 يوماً، لإتاحة المزيد من الوقت للتفاوض على اتفاقيات.