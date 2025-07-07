طلعت يوسف يُعلن اعتزاله التدريب

أعلن طلعت يوسف، المدير الفني السابق لنادي الاتحاد السكندري، قراره بالابتعاد نهائيًا عن مجال التدريب، ليختتم بذلك مسيرة طويلة حافلة في الملاعب المصرية والعربية.

وقال يوسف، خلال تصريحاته لقناة "أون سبورت": "وصلت إلى مرحلة أشعر فيها أن هذا القدر يكفي، ومشواري التدريبي يجب أن يتوقف الآن، لأبدأ مرحلة جديدة من الراحة والاستجمام، وأقضي وقتًا أكبر مع أسرتي وأولادي الذين لم أمنحهم ما يستحقونه طوال سنوات عملي".

وأضاف: "العمل التدريبي في مصر مرهق على جميع المستويات؛ نفسيًا وصحيًا وذهنيًا، فضلًا عن الإرهاق البدني الكبير، لذلك شعرت أنه حان وقت التوقف".

وأعرب يوسف عن رضاه التام بما قدمه خلال مشواره التدريبي، قائلًا: "أشعر بالفخر لما حققته وأعتقد أنني قدمت مشوارًا محترمًا".

ويمتلك طلعت يوسف سيرة تدريبية حافلة، حيث تولى قيادة عدد كبير من الأندية المصرية، أبرزها الاتحاد السكندري، بلدية المحلة، طلائع الجيش، اتحاد الشرطة، المصري، الإسماعيلي، إنبي، الجونة، سموحة، بتروجت، مصر للمقاصة، تليفونات بني سويف، ومودرن سبورت.

كما خاض تجارب تدريبية خارج مصر، من خلال قيادة أهلي طرابلس الليبي والجيش السوري.