سيوة تحذّر الأهالي: استكملوا وصلات الصرف فورا أو واجهوا المحاسبة القانونية والغرامات

دعا مركز ومدينة سيوة الأهالي القاطنين بالمناطق التي تم الانتهاء فيها من تنفيذ الوصلات المنزلية للصرف الصحي، إلى سرعة إنهاء الوصلات الداخلية الخاصة بمنازلهم وربطها بالشبكة الرئيسية، لتجنب التعرض للمساءلة القانونية، وللحفاظ على المظهر الحضاري وصحة وسلامة المواطنين.

وأكد اللواء وليد منصور، رئيس مركز ومدينة سيوة، في بيان إعلامي، أن لجان متابعة ميدانية ستنطلق خلال الأيام المقبلة لرصد المخالفات.

وأشار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وتحرير محاضر بيئية قد تصل غراماتها إلى مبالغ كبيرة وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.