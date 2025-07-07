لافروف: استخدام صندوق النقد والبنك الدولي للحفاظ على الممارسات الاستعمارية الجديدة أمر غير مقبول

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من عدم جواز استخدام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للحفاظ على الممارسات شبه الاستعمارية.



وأكد لافروف خلال كلمته في جلسة قمة مجموعة بريكس المنعقدة بصيغة "التواصل الخارجي" على ضرورة "إصلاح مؤسسات بريتون وودز وإزالة الطابع السياسي عنها، بحيث تعكس التوازن الفعلي للقوى في الاقتصاد العالمي".

وأضاف: "لا يجوز الاستمرار في استخدام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للحفاظ على الممارسات شبه الاستعمارية".

وأشار الوزير الروسي إلى أن الوضع مماثل في منظمة التجارة العالمية، حيث تتسبب إعاقة عمل جهاز تسوية المنازعات في المنظمة لسنوات طويلة، إلى جانب فرض المزيد من الإجراءات التمييزية ضد الدول النامية مثل ما يسمى "آلية التعديل الحدودية" للاتحاد الأوروبي، في إلحاق ضرر جسيم بالتجارة العالمية.

ولفت لافروف إلى أنه تم في عام 2024 إطلاق آلية التشاور غير الرسمية لمجموعة "بريكس" بشأن قضايا منظمة التجارة العالمية، والتي تتطور بنجاح تحت الرئاسة البرازيلية. وأكد على "أهمية تسريع عملية التوصل إلى مواقف مشتركة والبدء في تنفيذها عمليا".

وحذر الوزير الروسي من تفاقم مشاكل تمويل التنمية، مشيرا إلى تقديرات الأمم المتحدة التي تشير إلى وجود عجز سنوي في تمويل التنمية يبلغ 4.2 تريليون دولار. وأضاف أنه "في حال استمرار الاتجاهات الحالية، سيعيش أكثر من 600 مليون شخص في فقر مدقع بحلول عام 2030".

وأشار لافروف إلى أن دول الجنوب العالمي، التي لا تملك موارد كافية ولا تستطيع الحصول على قروض بشروط مقبولة، تضطر إلى الاعتماد على المساعدة الإنمائية الرسمية التي أصبحت تخضع بشكل متزايد لاعتبارات سياسية بسبب ازدواجية معايير الغرب.

واستشهد لافروف بمثال على ذلك، حيث وافق صندوق النقد الدولي في 2023 على منح أوكرانيا قرضا قياسيا بقيمة 15.6 مليار دولار (ما يعادل 577% من حصتها في الصندوق)، وهو ما يزيد عن ثلث إجمالي برامج الصندوق السنوية. كما أشار إلى أن البنك الدولي أعلن منذ بداية 2022 عن تخصيص ما يقرب من 54 مليار دولار لأوكرانيا.

وختم لافروف بالقول: "هذه المبالغ مجتمعة تبلغ ضعف حجم التخصيصات السنوية التي تقدمها مؤسسات بريتون وودز لجميع دول أفريقيا".