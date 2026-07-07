أوكرانيا: مقتل وإصابة حوالي 1200 عسكري روسي خلال 24 ساعة

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و412 ألفا و250 فردا، من بينهم حوالي 1200 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع فيسبوك، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 12097 دبابة، و24899 مركبة قتالية مدرعة، و45508 نظام مدفعية، و1917 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1478 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 436 طائرة حربية، و353 مروحية، و394846 طائرة مسيرة، و4887 صاروخ كروز، و33 سفينة حربية، وغواصتين، و117085 من المركبات وخزانات الوقود، و4394 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.