وزير إماراتي يعرب عن قلقه تجاه التطورات حول قصر المعاشيق في مدينة عدن اليمنية

قال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الأربعاء، إن التطورات حول قصر المعاشيق في عدن مقلقة والدعوة الى التهدئة ضرورية، ولا يمكن للتصعيد أن يكون خيارًا مقبولًا بعد العملية الإرهابية الدنيئة.

وكانت مدينة عدن قد شهدت في وقت سابق تفجيرين منفصلين أحدهما في معسكر غرب المدينة، والآخر بالقرب من مقر شرطة مديرية الشيخ عثمان، ما أسفر عن سقوط 60 قتيلًا وعشرات الجرحى.

وأعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف عرضًا عسكريًا في معسكر الجلاء، فيما اتهمت قوات الأمن "تنظيم القاعدة" باستهداف مقر الشرطة، بسيارة مفخخة.

وأضاف الوزير الإماراتي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"الإطار السياسي والتواصل والحوار ضروري تجاه ارهاصات وتراكمات لا يمكن حلها عبر استخدام القوة".

وتأتي تصريحات قرقاش بعد أن اندلعت اشتباكات اليوم بين قوات تابعة للحماية الرئاسية الموالية لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، وقوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة سبعة أفراد من القوات الموالية لهادي وقوات الحزام الأمني، حسب مصدر طبي.

وأكد سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن مدينة عدن تشهد في الوقت الراهن هدوء حذرا، وسط انتشار أمني من كلا الجانبين في شوارع المدينة مع استحداث نقاط تفتيش، وقطع الطرق المؤدية إلى قصر المعاشيق (دار الرئاسة).