«الآثار»: وصول مسلة الملك رمسيس الثاني لمدينة العلمين الجديدة بعد نقلها من حديقة الأندلس بالزمالك

وسط إجراءات أمنية من قبل شرطة السياحة والآثار والجهات الأمنية، وتحت إشراف أثريي ومرممي وزارة الآثار، وصلت منذ قليل إلى مدينة العلمين الجديدة مسلة الملك رمسيس الثاني والتي كانت معروضة بحديقة الأندلس بالزمالك.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفي وزيري، إن قرار النقل جاء بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية وأن فريق العمل من أثريي ومرممي وزارة الآثار قاموا بدراسة وتوثيق المسلة وعمل تقرير شامل عن حالتها قبل عملية النقل.

وأضاف أنه تم إتخاذ كافة إجراءات السلامة والتأمين لها حيث قام فريق من مرممي الوزارة بأعمال الترميم الأولى وتدعيم وتغطية أجزاء منها بالفوم المقوي كما تم وضع المسلة في قفص من الحديد لضمان ثباتها مع استخدام وحدات مضادة للاهتزازات أثناء عملية النقل.

و أشار وزيري، إلى أن هذه المسلة أحد المسلات التي أقامها الملك رمسيس الثاني لتزين معبده في بررعمسو ثم نقلت الي مدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية و تم نقلها الي حديقة الأندلس بالزمالك عام 1956.

والمسلة مصنوعة من حجر الجرانيت الوردي ويصل وزنها الي حوالي 90 طن، ويبلغ ارتفاعها حوالي 14 متر ، ويزين جوانبها الأربعة نقوش وألقاب الملك رمسيس الثاني.