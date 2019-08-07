قوات شرق ليبيا تعلن عن تدمير طائرة شحن روسية الصنع مملوكة لشركة أوكرانية

أعلنت قوات شرق ليبيا التى يقودها المشير خليفة حفتر أنها دمرت طائرة نقل روسية الصنع مملوكة لشركة أوكرانية كانت تنقل أسلحة لخصومهم في غربى ليبيا.

ونقلت صحيفة المرصد الإلكترونية الليبية الموالية لقوات الجيش الوطنى الليبى التى يقودها خليفة حفتر، عن تلك القوات التى تشن هجوما للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، القول إنها دمرت طائرة إليوشن - 76 بضربة واحدة وحذرت "الدول الأجنبية" من تسليح خصومها.

وأوضحت الصحيفة أنه تم تدمير الطائرة بضربة وجهتها طائرة مسيرة.

وفى الوقت ذاته ذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن الطائرة مملوكة لشركة "سكاى افياترانس" الأوكرانية وأن وكالة أنباء "ليجا" الأوكرانية أوضحت أن الطائرة كانت تحمل شحنات إنسانية للهلال الأحمر الليبي.

وأضافت وكالة بلومبرج أن مهاجمة طائرة الشحن من جانب قوات شرق ليبيا في مصراته يأتى بعد أيام من إعلان حكومة الوفاق في طرابلس تنفيذها لضربات ضد قاعدة رئيسية متقدمة لقوات شرق ليبيا في الجفرة وتدميرها لطائرتى إليوشن 76 تشغلهما شركات مرخصة مسجلة في أوكرانيا.

وكانت مصادر بوزارة الخارجية الأوكرانية قد أبلغت بلومبرج في وقت سابق أن الطائرتين من طراز إليوشن 76 قد " أسقطا " في ليبيا ولقى أحد الطيارين حتفه، وذلك في إشارة إلى الهجوم الجوى على الجفرة في السادس والعشرين من يوليو الماضى من جانب قوات حكومة الوفاق الليبية.