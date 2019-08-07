الحوثيون يعلنون مقتل 41 عنصرا من قوات الحكومة في هجوم بالجوف اليمنية

أعلنت جماعة انصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الأربعاء، مقتل 41 شخصا وإصابة العشرات من "المرتزقة"، في إشارة إلى القوات الحكومية، إثر هجوم على مواقع لهم بمحافظة الجوف، شمال شرقي البلاد.

وقال العميد يحيى سريع، الناطق العسكري باسم الحوثيين في بيان صحفي، إن " الجيش واللجان الشعبية (موالون للحوثيين) تمكنوا خلال الأيام الماضية من تطهير وإحكام السيطرة على 37 موقعاً في خب والشعف بالجوف قبالة نجران في عملية هجومية أطلق عليها "عملية الوفاء للشهداء".

وأوضح سريع أن العملية نفذتها وحدات متخصصة من مختلف الصنوف من ألوية الصماد واللواءين 29 ميكا عمالقة و 145 مشاة "وانطلق فيها مقاتلونا باتجاه مواقع العدو من مسارين".

وأكد سريع أنه تم تطهير سبعة مواقع في سلسلة جبال وعير الاستراتيجية وإحكام السيطرة على جبهة السليلة بالكامل وصولاً إلى وادي مدرك والالتقاء بجبهة وعير.

وأشار سريع إلى أنه قواته أسرت عددا من قوات "العدو" (القوات الحكومية)، فضلاً عن تدمير أكثر من 24 آلية وعربة وأسلحة مختلفة واغتنام كمية من الأسلحة.

وأفاد سريع بأن مقاتلات التحالف شنت عشرات الغارات في تلك المواقع "ولكن دون جدوى".

ولم تصدر القوات الحكومية أي تعليق حول هذه الخسائر حتى الآن.

ومنذ أكثر من أربعة أعوام تشهد عدد من المناطق بمحافظة الجوف القريبة من الحدود السعودية، معارك عنيفة بين الطرفين، تمكنت خلالها القوات الحكومية من تحرير معظم المناطق في المحافظة من قبضة الحوثيين.