جامعة حلوان تشارك فى مبادرة «هنجملها» بزراعة 500 شجرة مثمرة

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شاركت جامعة حلوان فى مبادرة "هنجملها"، والتي تهدف إلى زراعة الأشجار المثمرة فى المحافظات والقرى الفقيرة والجامعات المصرية والشوارع الرئيسية و نشر الوعي البيئي، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة 2030.

واستقبل رئيس جامعة حلوان المهندس محمد قبطان منسق عام حملة "هنجملها"، وبحضور الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة ورئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان ونائبه وذلك لإطلاق مبادرة "هنجملها" من داخل الجامعة لزراعة 500 شجرة مثمرة.

وأكد الدكتور ماجد نجم، حرص الجامعة على المشاركة فى كافة المبادرات المجتمعية التي تخدم الوطن والمناطق المحيطة، موضحا أن هذه المبادرة لها دور هام في نشر المساحات الخضراء التي تساهم فى تحسين الحالة النفسية للمواطنين داعيا الشباب إلي المشاركة في هذه المبادرة والاهتمام بنشر المساحات الخضراء.