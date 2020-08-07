العلماء يجتازون أوسع إقليم أحيائي بحثا عن أضخم بومة في العالم

تعد بومة بلاكيستون، الأكبر في العالم من حيث الحجم، بدءًا من انتشارها في الغابات الشرقية بهوكايدو باليابان انتهاءا بإقليم بريموري في جنوب الشرق الأقصى لروسيا، حيث يعتقد وجود ما بين 200 إلى 400 بومة من نوع بلاكيستون هناك.

لكن تبقى بومة بلاكيسبوت، ضمن الأنواع المهددة بالإنقراض، حيث يقول العلماء إنه لا يزال متبقى منها ما بين 1500 إلى 3700 فقط في الحياة البرية، وهذا ما دفع العلماء للبحث عنها في أوسع إقليم أحيائي بري في العالم، بحسب موقع "مونجابي" لعلوم البيئة.

وسميت بومة السمك أو بومة بلاكيستون، نسبة لعالم الطبيعة الإنجليزي، توماس بلاكيستونهي الأكبر في العالم وهي تزن نحو 10 أرطال.

في كتابه الجديد، المنشور بعنوان "Owls of the Eastern Ice"، يسرد عالم الأحياء جوناثان سلاجت تجاربه ومغامراته كباحث أمريكي في سيبيريا، بينما يكشف أيضًا عن العالم السري الرائع لبومة الأسماك أو بلاكيستون.

لحماية بومة الأسماك، دعا سلاجت وزملاؤه الروس إلى تقييد الوصول لمناطق التنوع البيولوجي العالية في سيبيريا، حيث توجد أعداد قليلة من بومة البلاكيستون.

واقتنع سلاحت بفكرة البحث عن بومة بلاكيستون، قبل 20 عامًا، عندما كان يجري نزهة في غابة بريموري في سيبيريا، وطرد هو وصديقه طائر ضخم بشكل غير متوقع من مخبأه، وكان هذا الطائر بومة السمكة.

لم يكن سلاجت متأكدًا من نوع الطيور التي ترفرف بعيدًا عنه، لكنه شك في أنها كانت بومة، حيث بدت بحجم النسر، أكثر نعومة مع خصلات أذن ضخمة.

ما دفع سلاجيت للقيام برحلة البحث عن البومة، هو أن لا أحد كان يرى هذه البومة في أقصى الجنوب خلال قرن، فيما دللت رحبة سلاحيت برفقة صديقه على أن أنواعها لا تزال موجودة هناك، ومنذ وقتها أشعلت الفكرة شغفًا لديه مدى الحياة، حتى قرر البحث عن البومة في عام 2020!