مسألة سجناء طالبان تلقي بثقلها على محادثات السلام في أفغانستان

من المقرر أن يبدأ اليوم الجمعة في العاصمة الأفغانية كابول اجتماع مجلس شيوخ القبائل "لويا جيرجا" الذي يستمر لثلاثة أيام قد يتحدد خلالها مستقبل محادثات السلام في أفغانستان.

وقال أحد المنظمين يوم الخميس "كلنا جاهزون. وصل معظم الضيوف إلى كابول وسيصل الباقون الليلة".

وسيجتمع ما لا يقل عن 3 آلاف زعيم من جميع طوائف المجتمع الأفغاني في "لويا جيرجا "- للتشاور مع الرئيس أشرف غني بشأن إطلاق سراح 400 سجين من طالبان يوصفون بالـ"خطرين جدا".

وحُكم على هؤلاء السجناء في جرائم قتل وتهريب المخدرات والخطف وجرائم كبرى أخرى، مثل تفجير السفارة الألمانية في عام 2017.

وستكون المشاورات حول مستقبل البلاد وأيضا المكاسب التي تحققت خلال الـ 19 عاما الماضية على رأس القضايا التي سيتطرق إليها اجتماع "لويا جيرجا".

وتم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى موقع الاجتماع من قبل قوات الأمن. بالإضافة إلى ذلك ، تم إعلان يوم السبت عطلة رسمية في كابول.

وسيجري المشاركون مشاورات حول طلب طالبان بالإفراج عن 400 سجين من مقاتليها. وإذا تم منحهم الحرية، فستزول بذلك جميع الحواجز التي تحول دون الدخول في محادثات السلام المخطط لها بين الأطراف الأفغانية.