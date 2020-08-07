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رويترز: عدد الإصابات بفيروس كورونا في إفريقيا يتجاوز المليون حالة

أرشيفية
أرشيفية
محمد حليم
نشر في: الجمعة 7 أغسطس 2020 - 12:16 ص | آخر تحديث: الجمعة 7 أغسطس 2020 - 12:16 ص

ذكرت وكالة أنباء رويترز، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في إفريقيا يتجاوز المليون حالة.

وكانت الدكتورة ماتشيديسو مويتي المديرة الإقليمية لإفريقيا بمنظمة الصحة العالمية، أعلنت اقتراب القارة الإفريقية من تسجيل مليون حالة إصابة بفيروس (كورونا)، وأكدت أن المنظمة الدولية تكثف دعمها للاستجابة للفيروس في البلدان التي تمثل بؤرا ساخنة في القارة.

وقالت المسئولة الأممية -خلال مؤتمر صحفي الخميس- إن أول فريق خبراء من منظمة الصحة العالمية وصل إلى جنوب إفريقيا التي تعد أكثر البلدان تضررا في القارة والخامسة عالميا من حيث أعداد الإصابات، وإن المجموعة الثانية من فريق الخبراء سينتشر هناك الأسبوع المقبل ليصل العدد إلى أكثر من 40 خبيرا يقدمون الدعم بالتعاون مع نظرائهم الوطنيين والإقليميين في المجالات الرئسية للاستجابة.


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