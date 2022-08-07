وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر بالفوز بالبطولة العربية للملاكمة

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حرص أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على تنهئة المنتخب الوطني للملاكمة، بالفوز بالمركز الأول في البطولة العربية الخامسة للملاكمة للشباب، والتي تستضيفها مصر بالمركز الأولمبي بالمعادي.

حضر حفل النهائي، محمد عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد المصري للملاكمة وأمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية، ويوسف بن علي الكاظم رئيس الاتحاد العربي للملاكمة.

وأشاد صبحي، بمستوى المنافسات التي شهدتها البطولة، وحسن التنظيم والاستضافة للاعبين والوفود العربية المشاركين بالبطولة تأكيدًا على قدرة الدولة المصرية في استضافة كبرى الفعاليات والبطولات الرياضية الدولية والعربية.

وقدم الوزير التهنئة للمنتخب المصري لحصوله على المركز الأول في جدول البطولة بـ 12 ميدالية متنوعة بواقع 8 ميداليات ذهبية و2 ميدالية فضية و 2 ميدالية برونزية.

وتشارك في البطولة، 13 دولة عربية وهم : "مصر وسوريا والجزائر وتونس والمغرب والأردن وفلسطين والإمارات والسعودية والبحرين و قطر و العراق و اليمن".