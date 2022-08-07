رئيس البرلمان العربي يثمن جهود مصر في وقف إطلاق النار في قطاع غزة

ثمَّن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، جهود مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين في قطاع غزة بعد تعرضه للقصف، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين والأطفال.

وأشار العسومي، في بيان مساء اليوم الأحد، إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يُعد خطوة في طريق حقن دماء الشعب الفلسطيني وإنهاء العنف، مؤكدا أن تحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة يتطلب مزيدا من تضافر الجهود الدولية لاستئناف عملية السلام في الشرق الأوسط وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأكد أن المساعي الحثيثة والجهود الكبيرة التي بذلتها جمهورية مصر العربية تعكس ثقل الدبلوماسية المصرية ودورها الرائد والمحوري لضمان أمن واستقرار المنطقة، وتجسد المكانة التي تحظى بها القضية الفلسطينية في سلم أولويات مصر، وحرصها على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة؛ وفق قرارات الشرعية الدولية.